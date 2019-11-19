Obezite Okulu mucizesi

Antalya'da Şehit Doktor Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki 'Obezite Okulu' mahalleliyi tüy gibi hafifletiyor. Merkeze son bir yıl içinde başvuran 3 bin kişi, okulda aldıkları eğitim ve bilgilendirmeler ile 9 ton zayıfladı.

PSİKOLOG DESTEKLİ

Merkezin sorumlusu Dr. Ali İhsan Küçük, 'Obezite Okulu'nda 2 psikolog, 2 fizyoterapist ve 2 diyetisyen ile hizmet verildiğini söyledi. Mahalle halkını sağlığına kavuşturduklarını belirten Dr. Küçük, "Obezite Okulu'na kilolarından şikayetçi vatandaşlar geliyor. Önce diyetisyene başvuruyorlar ve burada vücudun yağ endeksi ölçümleri yapılıp her kilolu kişiye diyet programı veriliyor. Ardından fizyoterapistler eşliğinde 10'ar kişilik guruplar halinde haftanın 3 günü sağlıklı yaşam merkezine ait spor salonunda spora başlıyorlar" dedi. Dr. Ali İhsan Küçük, obezite okulunda kilo veren herkesin tansiyon, şeker hastalıklardan da kurtulduklarını söyledi.

ORTALAMA 30'AR KİLO

Obezite Okulu'ndaki spora katılanlar ve ilk kez spor yapmaya başlayan kadınlar ile fizyoterapistler tek tek ilgileniyor. Kilolusu bulananlar haftanın 3 günü spor salonunda diğer günler ise açık havada spor yapmaya yönlendiriliyor. Bu sırada psikologlarda zayıflamak isteyen hastalara psikolojik destek veriyor. Tatlıdan ve hamurdan kaçınmaları için onlara ne yapmaları gerektiği ise diyetisyenler tarafından anlatıyor. Yapılan bu çalışmalara katılan 3 bin kişi bir yıl içinde yaklaşık 30'ar kilo verdi. Fizyoterapist Yazgan Yücel ise, Merkezlerinde kilo veren kadınların bir daha kilo almadığını belirtti. Yücel, "Bize gelen hastalar diyetisyen kontrolünde spor yaparak yavaş yavaş sağlıklı kilo verdiği için bir daha obezite sorunu ile de karşılaşmıyorlar. Çünkü doğal yöntemlerle kile veren insan kilosunu kontrol ediyor. Bunun en önemli etkeni diyetisyenlerimizin verdiği beslenme sistemi ile doğru beslenmeyi öğrenmeleri, psikologlarımızın yaptığı terapiler ve bizim yönlendirmemizle düzenli spora başlamalarıdır" dedi.

HASTALIKLAR DA GİTTİ

Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki 'Obezite Okulu'nun çalışmalarına katılıp kilo verenlerden biri de 46 yaşındaki Aynur Tıraş. Tıraş, okulda diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde spor yaparak 1 yılda 35 kilo verdiğini söyledi. Geçen yıl merkeze geldiğinde 87 kilo olduğunu anlatan Tıraş, "Şu an 61 kilodayım ve ideal kiloma geldim. Burada ayrıca sağlıklı beslenme ve spor yapma alışkanlığı da kazanıyoruz. Kiloya bağlı tüm hastalıklardan da kurtuldum" ifadelerini kullandı.