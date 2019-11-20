Atıklardan gübre ve kedi maması

ANTALYA Kepez Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında bir ilke daha imza attı. Kepez Belediyesi, aldığı kompost makinesi ile organik atıklardan ve bahçe atıklarından gübre, kedi ve köpeklere de mama üretecek. Doğayı kirletmeyen gübreler park ve bahçelerde kullanılırken, kedi ve köpek mamaları da sokak hayvanlarına ulaştırılacak. Sıfır Atık Projesi kapsamında kompost çalışmalarına Perihan Esat Aral Ortaokulu'ndan start verildi.

BAŞKAN ANLATTI

Öğrencilerin sıfır atık konusunda bilgilendirildiği ve organik atıklar ile bahçe atıklarının karıştırılarak kompost elde edilen çalışmalara, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı. Öğrencileri çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet eden Başkan Tütüncü, sıfır atık projesi ve kompost makinesi hakkında bilgi veren Başkan Tütüncü, atıklardan gübre, kedi ve köpek maması üreten bu teknolojinin artık Kepez'de olduğunu müjdeledi.