Fırtına gibi estıler

BUGÜN NELER OLDU

MILLI takım antrenörlerinden Hasan Karlı adına Muay Thai Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen520 sporcunun katılımıyla Alanya Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.Şampiyonada Alanya'yı Alanya Belediyespor'dan 41 sporcu temsil etti. Alanya Belediyespor takımı 15 altın, 7 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.