Fırtına gibi estıler

MILLI takım antrenörlerinden Hasan Karlı adına Muay Thai Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minikler- Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Erkek-Kadın Muay Thai Alaaddin Keykubat Kupası,
520 sporcunun katılımıyla Alanya Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Turnuvaya Manavgat'tan 25 kişilik ekiple katılan Hedef Spor Kulübü sporcuları, çeşitli kategorilerde 7 birincilik, 4 ikincilik ve 7'de üçüncülük kazandı.
Şampiyonada Alanya'yı Alanya Belediyespor'dan 41 sporcu temsil etti. Alanya Belediyespor takımı 15 altın, 7 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Alanya Belediyespor takımından 28 sporcu dereceyle şampiyonayı bitirdi.