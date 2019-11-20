Hollywood’un gözü Antalya silahlarında

Antalya'da tamamı yerli malından üretilerek 35 ülkeye ihraç edilen silahlar, görüntülerinden dolayı dünyaca ünlü Hollywood filmleri ile yerli ve yabancı dizilerden de talep görüyor. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikada üretimi yapılan silahlar, Amerika'dan Kanada'ya, Rusya'dan Umman'a kadar 35 ülkeye ihraç ediliyor. Tamamı yerli malzemeden üretilen silahlar, birçok filmde de kullanılıyor.

ÇOCUKLUK HAYALİ

UTAŞ Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Abdullah Güzeldere, hayatının büyük bir bölümünün ABD'de geçtiğini, 2006'da Türkiye'ye taşınarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ve silah fabrikası açtığını söyledi. ABD'de 1997'de silah fabrikası kurarak işe başladığını anlatan Güzeldere, "Antalya'da açtığımız silah fabrikasında 13 yıldır üretim yapıyoruz. Fabrikada yivli, yivsiz tüfekler 9, 5.56, 7.62 kalibre ile aynı zamanda 12 kalibre pompalı tüfek ve yivsiz tüfek üretiyoruz" dedi.

PATENTLİ POMPALI TÜFEK

Güzeldere, fabrikada 6 çeşit silah ürettiklerini, aynı zamanda Türkiye'de tescil edilmiş yerli malı patentli pompalı yivsiz tüfek UTS-15'i imal ettiklerini belirtti. Bu silahı ABD başta olmak üzere farklı ülkelere de gönderdiklerini belirten Güzeldere, "Silahlarımız sadece savunma alanlarında kullanılmıyor. Silahlarımız dünyaca ünlü Hollywood filmleri, yerli ve yabancı dizilerden de talep görüyor. Birçok filmin sahnesinde kullanıldı. Makineli tabanca, pompalı tüfek ve susturucu gibi aksesuar ihracatıyla ülke ekonomisine yıllık ortalama 10 milyon dolar girdi sağlıyoruz" diye konuştu.