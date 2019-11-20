Kurtardığı her bir canı oğluna adıyor

ANTALYA'DA
yeni doğan oğlunu
kalp rahatsızlığı
nedeniyle kaybeden
doktor Zafer Erk,
"Başka bebekler tedavi
sürecinde ölmesin"
düşüncesiyle
hazırlandığı sınavla
kalp damar cerrahı
olarak hastalara şifa
dağıtıyor. Doğuştan
kas hastalığı nedeniyle
yüzde 48 engelli
olan Erk, 13 yıldır
kendisine özel hastanelerden
çok sayıda teklif gelmesine
rağmen maddi durumu
yeterli olmayanlara yardım
etmek amacıyla devlet hastanelerinde
görev yapıyor.
Mesai saatleri dışında da
hastalarıyla ilgilenen Erk,
onların sorunlarını çözmek
için canla başla mücadele
ediyor.
Oğlunun mezarını ziyaretini
sosyal medya hesabından
paylaşan Erk'in mesajı
duygulandırdı. Erk, "Ameliyata
yetişemeden ölen oğluma
mezarı başında verdiğim
sözü tuttum ve kalp damar
cerrahı oldum. Bir hastamın
hayatını kurtardığımda oğlumu
kurtarmış gibi hissediyorum.
Bu bana bana güç veriyor"
diye konuştu.