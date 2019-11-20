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Kurtardığı her bir canı oğluna adıyor

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Kurtardığı her bir canı oğluna adıyor
ANTALYA'DA yeni doğan oğlunu kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybeden doktor Zafer Erk, "Başka bebekler tedavi sürecinde ölmesin" düşüncesiyle hazırlandığı sınavla kalp damar cerrahı olarak hastalara şifa dağıtıyor. Doğuştan kas hastalığı nedeniyle yüzde 48 engelli olan Erk, 13 yıldır kendisine özel hastanelerden çok sayıda teklif gelmesine rağmen maddi durumu yeterli olmayanlara yardım etmek amacıyla devlet hastanelerinde görev yapıyor. Mesai saatleri dışında da hastalarıyla ilgilenen Erk, onların sorunlarını çözmek için canla başla mücadele ediyor. Oğlunun mezarını ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Erk'in mesajı duygulandırdı. Erk, "Ameliyata yetişemeden ölen oğluma mezarı başında verdiğim sözü tuttum ve kalp damar cerrahı oldum. Bir hastamın hayatını kurtardığımda oğlumu kurtarmış gibi hissediyorum. Bu bana bana güç veriyor" diye konuştu.
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Kurtardığı her bir canı oğluna adıyor
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