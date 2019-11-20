Kurtardığı her bir canı oğluna adıyor

BUGÜN NELER OLDU

yeni doğan oğlunukalp rahatsızlığınedeniyle kaybedendoktor Zafer Erk,"Başka bebekler tedavisürecinde ölmesin"düşüncesiylehazırlandığı sınavlakalp damar cerrahıolarak hastalara şifadağıtıyor. Doğuştankas hastalığı nedeniyleyüzde 48 engelliolan Erk, 13 yıldırkendisine özel hastanelerdençok sayıda teklif gelmesinerağmen maddi durumuyeterli olmayanlara yardımetmek amacıyla devlet hastanelerindegörev yapıyor.Mesai saatleri dışında dahastalarıyla ilgilenen Erk,onların sorunlarını çözmekiçin canla başla mücadeleediyor.Oğlunun mezarını ziyaretinisosyal medya hesabındanpaylaşan Erk'in mesajıduygulandırdı. Erk, "Ameliyatayetişemeden ölen oğlumamezarı başında verdiğimsözü tuttum ve kalp damarcerrahı oldum. Bir hastamınhayatını kurtardığımda oğlumukurtarmış gibi hissediyorum.Bu bana bana güç veriyor"diye konuştu.