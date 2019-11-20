Ucuz tatil yalanı ile 2 milyonluk vurgun

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya merkezli 7 ilde düzenlediği operasyonla binlerce gurbetçiyi 5 yıldızlı tatil yaptırma yalanı ile dolandıran 7'si kadın 23 kişi yakaladı. Zanlıların birlerce gurbetçinin yaklaşık 2 milyon euro parasını aldığı ortaya çıktı. Olay, Almanya'da yaşayan gurbetçilerin şikayeti üzerine ortaya çıktı.

UÇUZ TATİL VAADİ

Kurdukları şirket üzerinden uluslararası seyahat acentelerinin ismini kullandığı öğrenilen şebekenin normal fiyatın çok altında ucuz otel ve uçak rezervasyonu yapıldığı şeklinde konum bazlı sponsorlu reklamlar verdiği ortaya çıktı. İnternet sitesinin yanı sıra Antalya, İstanbul ve Tekirdağ'da çağrı merkezleri kuran şebekenin, sahte fatura düzenleyerek kurbanlarından aldıkları paraları önce Almanya ve İsviçre'de bulunan farklı ülke vatandaşları adına açılan banka hesaplarına aktardıkları iddia edildi. Zanlıların 7 ildeki ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte faturası, sözleşme ve banka hesapları ele geçirildi. Polis gurbetçilerden yeni şikayetlerin geldiğini kaydetti. İfadelerin ardından zanlılardan 9'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, mal varlıklarına da tedbir konuldu. 5 kişi de serbest bırakıldı.