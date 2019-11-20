Yabancılara özel altyazılı tiyatro

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde, yerleşik yabancılar ve turistlerin de tiyatro oyunu izleyebilmesi için altyazılı tiyatro uygulaması hayata geçirildi. Fransız oyun yazarı Molière'in yazdığı 3 perdelik komedi eseri Scapin'in Dolapları oyununun replikleri, sahnenin iki yanına konulan projeksiyon cihazları sayesinde İngilizceye çevrildi.

BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ

Alanya'da yerleşik yabancıların ve turistlerin sanat etkinliklerine daha çok katılmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatan Alanya Belediye Tiyatrosu'nun (ABT) uygulaması yabancılardan yoğun ilgi gördü. Oyunu izleyen yabancılar uygulamayı ve oyunu ayakta alkışladı. ABT Müdürü Hüseyin Çinal, 10 yıllık genç bir tiyatro olduklarını ama çok güzel bir seyirci kitlesine ulaştıklarını söyledi. Çinal, "Devlet tiyatrosu tadında iyi oyuncularla, izleyicilerle iyi bir iletişim yakaladık. Sadece yerli değil yerleşik yabancılar da ilçemizde yaşıyor. Yazın çok hareketli, kışın ise yerleşik yabancılar değişik aktivitelere gelmek istiyor. 40 yabancı geldiği altyazı uygulaması yaptık" diye konuştu.