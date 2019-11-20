Yaşlı kadın yangında öldü

BURDUR'DA Sultan Türkan (85), yalnız yaşadığı evde çıkan yangında, yaşamını yitirdi. Korkunç olay Yeşilova ilçesi Akça Köy'de yaşandı. Sultan Türkan'ın yalnız yaşadığı evde, yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın, bir anda büyüyüp, evi sardı. Alevleri gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

21 YILDIR YALNIZDI

İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Eve giren ekipler, Sultan Türkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Sultan Türkan'ın cansız bedeni morga konuldu. Sultan Türkan'ın eşini kaybettikten sonra 21 yıldır yalnız yaşadığı belirtildi.