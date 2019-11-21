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48 yıldır demir dövüyor

Giriş Tarihi: 21.11.2019
48 yıldır demir dövüyor
BURDURLU Mehmet Potak (60), ilkokuldan mezun olduğu 1971 yılından bu yana sıcak demircilik yapıyor. Mehmet Potak, Burdur Bakırcılar Arastası'ndaki 30 metrekarelik dükkanında yeğeni Uğur Kanık ile baba mesleği sıcak demirciliği sürdürüyor.

SON USTALAR
Potak, sıcaklığı 55-60 dereceyi bulan demirci ocağı karşısında 48 yıldır günde 10 saat demir dövüyor. Mehmet Potak, "Yaklaşık 48 yıldır bu işi yapıyorum. Mesleğimi severek yapıyorum. Meslekte çırak yetişmediği için sıkıntılar var. Bakırcılar Arastası'nda son birkaç ustayız. Bizden sonra yapacak kimse yok. Mesleğe heveslenen yok. Yanımda en son 25 sene önce çırak yetişmişti" diye konuştu.
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48 yıldır demir dövüyor
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