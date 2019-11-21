Esnafı sevindiren ‘tütün’ denetimi

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Antalya'daesnafın 'kaçak sarma tütün satışına' yönelik tepkisi karşılığını buldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize (KOM) Şube Müdürlüğü Antalya il merkezinde 15, Manavgat ve Alanya ilçelerinde ise 27 adrese 53 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 175 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 108 kilo kıyılmış tütün, binlerce sigara sarma malzemesi ele geçirildi. 12 kişi gözaltına alındı.Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kasım ayı başında yaptığı açıklamada son dönemlerde artış gösteren kaçak sarma tütün satışına dikkat çekerek kontrolsüz ve kaçak bir biçimde gerçekleştirilen kaçak sarma tütün satışının hem devlete vergisini ödeyen esnafı hem de bunları alan vatandaşları büyük bir zarara uğrattığını vurgulamıştı. Yasadışı tütün ticareti dolayısıyla yıllık vergi kaybının 10 milyar TL üzerinde olduğunu vurgulayan Dere, kaçakçıların, özellikle turizm bölgelerinde turistleri de kandırdıklarını belirterek Türkiye'nin imajını zedelediklerini ifade etmişti.