Genç dahilerden tanıtım

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Antalya'da özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) fen öğretmeni Ümit Çetinkaya'nın koordinatörlüğünde TÜBİTAK 4006 Fuarı açıldı. Fuarın açılış törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Semra Bekar da katıldı. Okul fuayesinde açılan stantlarda da öğrencilerin bilimsel çalışmaları uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler okulun laboratuvarlarında yaptıkları deneylerde elde ettikleri sonuçları fuarı gezenlerle paylaştı.BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz, "Merkezimizde öğrencilerimizin üstün veya özel yeteneklerini geliştirerek bilimsel düşünme ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler haline gelmelerini sağlıyoruz. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel yarışmada ödüller kazanan ve geleceğin bilim adamı öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.800'DEN fazla öğrencinin bilimsel çalışmalar yaptığı okulun bahçesindeki etkinlikte, fizik öğretmeni Mehmet Yanar, öğrencileriyle ürettiği kısa mesafeli paraşütlü roketi fırlattı. Kimya öğretmeni Ramazan Alça da 'Kimyasal Tepkime' adlı proje çalışmasının deneyini yaptı. Bilimsel çalışmalarla ortaya çıkan projeler büyük bir heyecan ve hayranlıkla izlendi. Anne-babalar, çocuklarının bilimsel çalışmalarını izlerken duygulu anlar yaşadı. Fuarda, minik böceklerin kalp atışlarının ekrana yansıtılarak izlenmesinden farklı bitkilerin özlerinden elde edilen insan sağlığına faydalı temizleyici ürünlere kadar farklı bilimsel projeler tanıtıldı.