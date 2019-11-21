İlk kez duymanın sevinci ağlattı

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Antalya'dadoğuştan işitme engelli 18 aylık Tuna Altuğ Işık ile 20 aylık Melek Eylül Orhan, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatının ardından ilk kez duydu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Erdem Atalay Çetinkaya ile Op.Dr. Nuray Ensari'nin yaptığı ameliyat sonrası sesleri ilk kez duyan çocuklar şaşkına döndü.Melek Eylül eliyle kulağını gösterip gülücükler atarken, Tuna Altuğ ise ağlayarak tepki verdi. Minik Tuna'yı annesi, babası ve doktorlar sakinleştirmeye çalıştı. Her ikisi de iç kulaktaki alıcı hücrelerin doğuştan gelişmemesi nedeniyle işitme engelli dünyaya gelen ve ameliyatla duymaya başlayan çocukların ailelerinin hayatında da yeni birer sayfa açıldı. Tuna Altuğ'un hemşire annesi Ela Işık, sesin ne olduğunu henüz algılayamadığı için oğlunun ağlayarak tepki verdiğini söyledi.