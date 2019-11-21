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Lider Serik’in hedefi 3 puan

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Lider Serik’in hedefi 3 puan
TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider Serik Belediyespor, hafta sonu karşılaşacağı Cİ Group Buca maçı hazırlıklarına başladı. 28 puanla liderliğini sürdüren Serik, hazırlıklarını Kadriye Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Mehmet Şansal nezaretinde sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Şansal, "Geçen hafta Silivri deplasmanında iyi oynamamıza rağmen sahadan 1 puanla ayrıldık. İlk yarının bitimine kalan 4 haftayı puan kaybetmeden kapatmak istiyoruz" dedi. Hedeflerinin 4 maçta 12 puan alıp liderliği korumak olduğunu söyleyen Şansal, "2. Lig'e play-off oynamadan direkt çıkmak. Bu hafta önemli bir maçımız var. Bizi her zaman destekleyen taraftarımız ve Serik halkımızı bu maçta bizi yalnız bırakmayarak destek vermelerini istiyoruz. Seyirci bizim için 12'nci oyuncudur" şeklinde konuştu.
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Lider Serik’in hedefi 3 puan
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