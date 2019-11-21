Ölüm ders olmadı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde yol kenarında çilek satarken trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Salih Geyikçi, emniyet şeridinde yaşanan tehlikeli ticarete gözleri çevirdi. 17 Kasım tarihinde yaşanan korkunç kazanın ardından D-400 karayolu yol kenarında çilek satış noktaları polisin uyarısının ardından ilgili belediye zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.Ancak kazanın üzerinden daha 3 gün geçmeden yol kenarı tezgahları yeniden kuruldu. Yol kenarı emniyet şeridi noktasında seyyar muz ve çilek satış noktalarının sürücülerin mal ve can güvenliğini tehlikeye attığını belirten sürücüler, konuyla ilgili önlem alınması çağrısı yaptı.Bu tür yerlerin izinsiz olduğuna dikkat çeken araç sürücüleri, "Karayolu kenarına kurulan tezgahlar büyük tehlike yaratıyor. Geceleri bile bu tezgahlar kaldırılmıyor. Yapılan en küçük hatada zincirleme kaza riski doğuyor. Yetkililerin önlem alması şart. Yaşanan son kaza bunu göstermiştir" diye konuştu.Yol kenarındaki tezgahlar özellikle Antalya-Alanya istikametinde yoğunlaşıyor. Her gün binlerce aracın geçtiği güzergahta çilek, muz ve portakal gibi bölgede üretilen meyveler ile bal satılıyor. Turist hareketliğinin yoğun olduğu Isparta yolu üzerinde de emniyet şeritlerine kurulan tezgahlar tehlike saçıyor.Kaza 17 Kasım'da Antalya-Serik karayolunun 23'üncü kilometresinde yaşanmıştı. Sürücüsü açıklanmayan 07 AFS 765 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 55 GN 023 plakalı kamyonetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyere çıkan kamyonetin altında kalan 13 yaşındaki Salih Geyikçi, yaşamını yitirdi. Kaza haberini alan Geyikçi'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sürücüye tepki gösteren acılı aile, araca da zarar verdi. Tepki üzerine olay yerinden kaçan sürücü, karakola giderek teslim oldu. Polis geniş önlem aldı.