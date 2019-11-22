Akdeniz’in gizli bahçesi

Antalya Akdeniz Üniversitesi (AÜ) yerleşkesinde yer alan Botanik Bahçesi, kent merkezinde gizli bir cennet ortamı sunuyor. 115 dönümlük arazide Akdeniz florasına ait bitkiler yer alıyor. 2010 yılında açılan Botanik Bahçesi'nde bitki labirenti, kaya bahçesi ile yapay bir de gölet ve palmiye adası yer alıyor.

VALI KARALOĞLU'NA SUNUM YAPILDI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile birlikte üniversite yerleşkesinde bulunan Botanik Bahçesi'ni gezdi. Vali Karaloğlu'na Rektör Ünal'ın yanı sıra Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ve akademisyenler eşlik etti. Karaloğlu, Rektör Ünal ve beraberindeki akademisyenlerden bilgi aldı. Gezinin ardından da Karaloğlu'na bölgeyle ilgili sunum yapıldı.

KAMPÜSTEKI LABİRENTİ GEZDİ

Botanik Bahçesi'nde bulunan bitkileri de inceleyen Vali Karaloğlu, defne bitkilerinin oluşturduğu labirenti de gezdi. Labirentin büyüklüğüne şaşıran Vali Karaloğlu, "Kaybolmayız değil mi hocam?" diyerek şakalaştı. Rektör Ünal ise "Merak etmeyin Sayın Valim buraları avucumun içi gibi bilirim" dedi.