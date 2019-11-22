Çocuklar yönetime talip

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikle çocukların yasayla da koruma altına alınmış olan haklarına dikkat çekildi. Fethiye Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyon yürüyüş ile başladı. Özgecan Anıtı önünde başlayan yürüyüş Şehit Fethi Bey Parkı'nda sona erdi. Yürüyüşe katılan öğrenciler ve vatandaşlar yürüyüş eşliğinde hoparlörlerden çalan müzikler eşliğinde dans gösterileri de sergilediler. Yürüyüş boyunca öğrenciler, ellerindeki çocuk haklarının yazılı olduğu pankartları taşıdılar.

ANLAMLI PANKARTLAR

Sahil boyunca 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı eşliğinde yürüyen çocuklar ellerinde 10 maddeden oluşan Dünya Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi ile 'Keşke Dünyayı Çocuklar Yönetse', 'Çocuklar Geleceğin Teminatıdır', 'Çocuk Bedenime Dokunma' yazılı pankartlar taşıdı. Şehit Fethi Bey Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından çocuklar müzik eşliğinde eğlendi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdür Vekili Osman Toprakçı, "Çocuk hakları hem kanunen hem de ahlaken haklarının korunduğu ve onlara sahip çıkıldığı bir beyannamedir" dedi.