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’a Vali’den destek

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Isparta 32 Spor’a Vali’den destek
BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un Teknik Direktörü Hasan Şengün, Isparta Valisi Ömer Seymeoğlu'nu ziyaret etti. Şengün, hemşehrisi olan Isparta Valisi Seymenoğlu'na spora olan ilgisinden dolayı teşekkür ederek, "Valimiz daha önce kulübümüzü ziyaret ederek bizleri mutlu etmişti. Biz de bacanağım aynı zamanda SDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Çetin ile birlikte ziyaret etmek istedik" dedi. Vali Seymenoğlu ise kanunlar çerçevesinde de takıma destek olacaklarını söyledi. Vali Seymenoğlu, "Isparta 32 Spor hepimizin takımı. Bizler de yasalar çerçevesinde üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu
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Isparta 32 Spor’a Vali’den destek
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