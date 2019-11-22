Seralar pithaya bahçesi oluyor

ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde son yıllarda artan tropikal meyve üretimi giderek yaygınlaşıyor. Turfanda sebze ve muz üretimiyle bilinen Gazipaşa'da, üretimi kolay ve masrafsız, fiyatı ise sebzeye göre çok iyi olan tropikal ürünlerin üretimi büyük rağbet görüyor. Bu ürünlerin başında ise ejder meyvesi olarak bilinen pithaya geliyor.

TALEP ÇOK YÜKSEK

4 yıl önce serasında turfanda sebze üretimi yapan Mahmut Koç, aşama aşama tüm seralarını pithaya bahçesine çevirdi. Beyaz ve kırmızı olmak üzere iki cins pithaya üreten Koç, "Beyazı büyük, kırmızısı küçük ama daha lezzetli" dedi. Kilosunu 30 liraya sattıklarını anlatan Koç, "Getirisi çok yüksek, fiyattan memnunuz. Çok talep var. Pazar tezgahında tanesinin fiyatı 30-40 liraya çıkıyor" diye konuştu.