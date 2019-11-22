Suskun caniye müebbet

ANTALYA'DA boşanmak isteyen Hanife Özen'le (47) ve matematik dehası kızı Esra Özen'i (23) öldüren Sertok Özen (54) için istenen ceza belli oldu. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcılık mütalaasını açıkladı. 14 Ekim 2018 tarihinde yaşanan korkunç olaydan beri savunma yapmayan Sertok Özen için 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek ve yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE

Psikolojik sorunları olduğunu söy- leyen katil zanlısı Sertok Özen'in Adli Tıp Kurumu raporu da geldi. Özen'in akli dengesinin yerinde olduğu ortaya çıktı. Duruşmaya, Özen'in oğlu Şafak Özen, bacanağı Osman, baldızı Emine Göçer de takip etti. Mahkeme tarafların son kez savunma yapmaları için duruşmayı 20 Aralık tarihine erteledi.

TÜFEKLE VURMUŞTU

Korkunç olay Muratpaşa Yenigün Mahallesi'nde yaşanmıştı. Sertok Özen, tüfekle önce kuaförlük yapan eşi Hanife Özen'i başından, kızı Esra Özen'i de boğazından vurarak öldürmüştü. 19 yaşındaki oğlu Şafak ise işte olduğu için kurtulmuştu. Bacanağı ise tüfeği elinden kaparak canını kurtarmıştı.