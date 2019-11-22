Yaylanın Sultanları şampiyon oldu

ANTALYA'NIN
Korkuteli ilçesinde ev hanımları ve çalışan kadınların katılımıyla düzenlenen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası sona erdi. Korkuteli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla
ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla düzenlenen 'Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası'
sona erdi. Turnuvada, Yaylanın Sultanları takımı şampiyon olurken, Gülen Yüzler ikinci, Emniyet ise dördüncü oldu. Şampiyona kupa ve madalyalarını Kaymakam Ömer Çimşit
takdim verdi..