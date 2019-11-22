Yaylanın Sultanları şampiyon oldu

BUGÜN NELER OLDU

Korkuteli ilçesinde ev hanımları ve çalışan kadınların katılımıyla düzenlenen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası sona erdi.ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla düzenlenensona erdi. Turnuvada, Yaylanın Sultanları takımı şampiyon olurken, Gülen Yüzler ikinci, Emniyet ise dördüncü oldu. Şampiyona kupa ve madalyalarınıtakdim verdi..