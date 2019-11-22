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şampiyon oldu

ADEM DURMAZ Akdeniz
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Yaylanın Sultanları şampiyon oldu
ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde ev hanımları ve çalışan kadınların katılımıyla düzenlenen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası sona erdi. Korkuteli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla düzenlenen 'Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası' sona erdi. Turnuvada, Yaylanın Sultanları takımı şampiyon olurken, Gülen Yüzler ikinci, Emniyet ise dördüncü oldu. Şampiyona kupa ve madalyalarını Kaymakam Ömer Çimşit takdim verdi..
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Yaylanın Sultanları şampiyon oldu
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