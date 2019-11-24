AKMEK’te her dalda eğitim

BUGÜN NELER OLDU

KepezBelediyesinin binlerce kişiye meslek ve sanat eğitimi verdiği AKMEK'te yeni eğitim dönemi başladı. AKMEK, yeni döneminde 9 ayrı kurs merkezinde 95 adet meslek ve sanat kursu açtı. Kurslar, aşçılık, kat hizmetleri branşlarının yanı sıra ev hanımlarının ev ekonomilerine katkı sağlamalarını imkan sunan nakış, iğne oyası, giyim gibi sanat kursları ile bilgisayar, yabancı dil ve müzik eğitim kurslarını kapsıyor. Aşçılık kursları ise özellikle genç kursiyerlerin yeni bir meslek sahibi olmasına imkan tanıyor.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni eğitim döneminde öğretici ve kursiyerlere başarı diledi. Tütüncü, "Özellikle ev hanımlarımızın meslek ve sanat öğrenerek ev bütçelerine katkı sağlamaları ve sosyalleşebilmeleri amacıyla 2009'da kurslarımızı açmıştık. Bugüne kadar 45 bine yakın hemşehrimize meslek ve sanat eğitimi verdik. Yeni eğitim döneminde de binlerle hemşehrimize ücretsiz meslek ve sanat eğitimi alma imkanı sunacağız. Dokuma- Park'ta açtığımız el emeği çarşı ile üretilenleri ilçe halkı ile buluşturduk. Çok değer verdiğimiz kadınlarımızı yeni hizmet ve projelerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.