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En zor ve güzel rota

Giriş Tarihi: 24.11.2019
En zor ve güzel rota
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Yılmaz Sevgül'ün tırmanış rotalarını belirlediği Hurma kayalıkları, tırmanış yapanlara eşsiz manzara sunuyor. Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki kayalıklar, doğa tutkunları başta olmak üzere kaya tırmanıcılarına ev sahipliği yapıyor. Hurma kayalıkları olarak bilinen ve tırmanma rotası öğretim görevlisi Yılmaz Sevgül tarafından hazırlanan bölgeye gelen pek çok dağcı ve doğa tutkunu tırmanış yapıyor. Tırmanma rotası boyunca fotoğraf çekimleri yapan dağcılar, Antalya'yı kuş bakışı görme fırsatı yakalıyor. Yüzey yapısı nedeniyle kaya tırmanıcılarının ilgi gösterdiği kayalıklar, manzarasıyla da ilgi odağı oluyor.
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En zor ve güzel rota
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