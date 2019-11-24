Engelsiz üretim

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler, İş-Uğraş Atölyelerinde hem rehabilite ediliyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. Atölyelerde ahşap, müzik, yaşam, el sanatları, kimya teknolojileri, seramik, tekstil ve galoş, takı tasarım ve oyuncak atölyelerinde eğitimlerini sürdüren özel bireyler, birlikte üretmenin keyfini yaşıyor. Mesleki eğitim becerisi kazanmaları amaçlanan öğrenciler, haftanın 5 günü atölyede tekstil ve galoş üretiyor. Öğrencilerin, sınıf öğretmenleri eşliğinde ürettiği galoşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin kreş ve birimlerinin ihtiyacını karşılıyor.Tekstil ve Galoş Atölyesi öğretmeni Gülsüm Bozdoğan, "Atölye çalışmalarımızda öğrencilerimiz kaliteli zaman geçiriyor, arkadaş ediniyor, sosyalleşiyor ve faydalı bir eğitim alıyorlar. Atölyemizde ayda ortalama 1000- 1500 çift galoş üretiyoruz. Özel siparişler alıyoruz" dedi.İş-Uğraş Atölyelerinden Ahşap Atölyesindede özel öğrenciler ahşap ürünlere hayat veriyor. Öğrenciler ahşaptan oyuncak, saat, duvar ve kapı süsleri üretip boyama işlemi yapıyor. Ahşap öğretmeni Mehmet Mol, bu tür atölye çalışmalarının özel öğrencilere çok fayda sağladığını belirtti. 572 öğrencinin hizmet aldığı Türkiye'nin en büyüğü özelliğini taşıyan rehabilitasyon merkezinde özel öğrencilerin eğitimleri de devam ediyor. Keyifli dersler yapan özel bireyler rehabilite ediliyor.