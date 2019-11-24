Minik hastalara moral

BUGÜN NELER OLDU

AlanyaAlaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde yatılı olarak tedavi gören miniklerle bir araya geldi. Ebeveynlere çocuklarının sahip olduğu haklar konusunda bilgi verdikten sonra onlara özel çeşitli etkinlikler düzenledi. Öğrencilere, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, Çocuk Gelişim Uzmanı Duygu Duman Gezgin, Çocuk Gelişimci Merve Uyar ve Çocuk Servisi'nde görev yapan sağlık çalışanları eşlik etti.Çocuklar düzenlenen etkinlik çerçevesinde; çeşitli tekniklerle bir yandan boyama yaptı bir yandan da şarkılar söyleyerek oyunlar oynadı. Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı hastanenin minik misafirleriyle yüze zarar vermeyen doğal boyalarla yüzleri boyad. Günün anlam ve önemine binaen oluşturulan sevgi ağacına, minikler el baskısı yapıp parmak izlerini bırakarak anı ölümsüzleştirdi.