Sahte rapor çetesi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte sağlık raporları verildiği ihbarı üzerine yapılan operasyon kapsamında 'hakem hastaneye' sevk edilen 33 kişinin de raporunun sahte olduğu tespit edildi.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Sahte rapor' soruşturmasında gözaltına ve sahte raporların verilmesini temin eden Fethiye Devlet Hastanesi'nden 2 doktor ve 7 sağlık çalışanının sorgulaması sürüyor. Çanlıların polisteki ifadelerinden yola çıkılarak 34 kişinin sahte engelli raporu aldıkları belirlendi. Raporların doğru olup olmadığını belirlemek için 33 kişi 'hakem hastane' tayin edilen Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği. Hastanede yapılan kontrollerde, tanzim edilen heyet raporlarına göre 33 özürlü raporunun tamamının sahte olduğu ve bunlardan 27'sinin emeklilik için gerekli olan özür oranının altında kaldığı, diğer 6 kişinin ise özür oranlarının ve özür dilimlerinin değiştiği tespit edildi.33 özürlü rapor sahibinden 18'inin özür oranı yeterli olmamasına rağmen emekli edildiği ve emekli maaşı aldığı, 2'sinin vergi indiriminden faydalandığı, 8 rapor sahibinin emeklilik başvurusu yaptığı fakat emeklilik işlemlerinin tamamlanmadığının ortaya çıkarıldı. 5 sahte rapor sahibinin ise hiçbir işlem yaptırmadığı de belirlendi. Emeklilik maaşı alan 16 sahte rapor sahibi gözaltına alınırken diğer sahte rapor sahibi şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.