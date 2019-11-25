Cep Herkülü Antalya’da

DÜNYA spor tarihine damga vuran halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' vizyona girdi. Filmin özel gösterimi için film kadrosu Antalya'ya geldi. Filmin Antalya galası öncesinde yönetmen Özer Feyzioğlu ve filmde Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck'in de aralarında olduğu oyuncular Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

OMZUNDAN SAKATLANDI

Öğrencilere filmi ve Naim Süleymanoğlu'nun nasıl bir hayat sürdüğünü anlatan oyuncular ve yönetmen Özer Feyzioğlu, filmin çok eğlenceli ancak bir o kadar da hüzünlü olduğunu ifade etti. Hayat Van Eck, film çekimleri sırasında bir omuz sakatlığı yaşadığını belirterek, "Halter sahnelerini çekeceğimiz hafta boyunca omzumdan kortizon iğneleri yedim. Halter kaldıran biriyken elimi kaldıramaz hale geldim" diye konuştu.