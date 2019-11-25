Hasta eden mobing

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlara yönelik mobing ve baskının ulaştığı boyut pes dedirtti. En yoğun şikayetin olduğu birim Ulaşım A.Ş. oldu. Tazminat ödemeden personeli çıkarmak isteyen CHP'li yönetim, yıldırma politikasına başladı. Seçimin ardından baskı ile 30 şoför işten ayrıldı. Uygulanan mobing ile insan sağlığı da hiçe sayıldı. Bunun son örneği 48 yaşındaki eklem hastası (Ankilozan spondilit) Mesut Kalay oldu. 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak işe başlayan Mesut Kalay, belindeki rahatsızlığı nedeniyle Ulaşım A.Ş.'de 'operasyon' biriminde işini sürdürdü. Kalay, ağustos ayında ameliyat oldu. 1 aylık raporu bittikten sonra işine dönen Kalay, baskı ve mobing ile karşılaştı. HASTALIK DİNLEMEDİLER

Yöneticileri tarafından şoförlüğe geri döndürülmeyle tehdit edilen Kalay, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ramotoloji Bölümü'nden rapor alarak yönetime sundu. Böylece şoförlük görevlendirmesi yapılamadı. Ancak şirket doktorunun oluru da olmaması rağmen Kalay, Ant Ray nostaljik tramvay hattında bilekçi olarak görevlendirildi. Kısa bir süre nostaljik tramvayda biletçi olarak çalışan Kalay, daha sonra da hastalığını olumsuz etkileyecek 'manevra' bölümüne gönderildi.

ŞAHİT İSTEDİLER

Arabaları yıkayarak, park eden Kalay, geçtiğimiz hafta iş yerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Arabayı yıkadıktan sonra park ederken belinden sancılanan Kalay, şoför kodluğunda hareketsiz kaldı. Telefonla arkadaşlarına haber veren kalay ambulansla hastaneye götürüldü. Yöneticilerin hastanede yattığına inanmadığını belirten Kalay, iş yeri arkadaşlarından fotoğraf istediklerini söyledi.

SUÇ DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğinden dolayı işyerinden mobing uygulandığını belirten Kalay, "Maksat beni zorlayarak göndermek" dedi. Yapılan mobing nedeniyle hukuki haklarını kullanacağını söyleyen Kalay, savcılığa başvuruda bulunacağını söyledi. Kalay, mobing nedeniyle sağlığını kaybettiğini de belirterek Sağlık Bakanlığı'na da dilekçe yazdı. Ayrıca yapılanlar nedeniyle yıprandığını belirten Kalay, tazminat davası açacağını ifade etti.



220 KİŞİLİK LİSTE İDDİASI

ULAŞIM A.Ş.'de yaşanan kadrolaşma iddiası düşündürüyor. İddiaya göre CHP Genel Merkezi'den gelen 2 parti meclis üyesi, '2020'nin Şubat ayına kadar Ulaşım A.Ş.'de 'tazminatsız çıkartabildiğiniz kadar kişiyi çıkartın' talimatını verdi. Tazminat verilmemesi için yıldırma politikası uygulanması talimatı verilen şirkette işe alınacak 220 kişilik listenin hazır olduğunu iddia edildi.