İbradı ve Akseki’de film heyecanı var

BUGÜN NELER OLDU

AV esnasında kaybolmuş bir orman mühendisinin dramının konu alındığı Karanlık Gece filminin çekimleri Antalya'nın İbradı ve Akseki ilçelerinde yapılıyor. Türkiye- Almanya ortak yapımı olarak gerçekleştirilen Özcan Alper'in yeni filmi başrollerini Berkay Ateş, Sibel Kekilli, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Taner Birsel paylaşıyor. Filmde şarkıcı Ceylan Ertem ve oyuncu Necip Memilli gibi sürpriz isimler de rol alıyor. Taş ve ahşaptan yapılmış düğmeli evleriyle ünlü İbradı'nın Ormana ve Ürünlü mahallelerinde çekimi devam eden Karanlık Gece filminin kasım ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.