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Sağlık için pedal çevirdiler

Alanya’da üniversiteli AK Gençlik (ÜniAK), bisikletlere atlayıp sağlık için pedal çevirdi

MEHMET AL Akdeniz
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Sağlık için pedal çevirdiler
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde Üniversiteli AK Gençlik (ÜniAk) tarafından düzenlenen etkinlikte, üniversiteli öğrenciler sağlıklı bir gelecek için bisiklet sürdü. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun da etkinliğe katılarak üniversiteli öğrencilerde birlikte pedal çevirdi. Etkinliğe ilgi yoğun oldu. Tur esnasında bisikletlilerle karşılaşan sürücüler bol bol fotoğraf ve video çekti

HEDEF SPORA TEŞVİK
Gençlerin oldukça eğlendiği etkinlik sonrası açıklamada bulunan Başkan Toklu, "Üniversite öğrencileriyle birlikte bisiklet sürerek onları spora teşvik etmek istedik. İleriki hayatlarında sağlıklı bireyler olarak devam edebilmelerinde bu yıllarda edindikleri aktivitelerinin önemi büyük" dedi. Gençlik Kolları Başkanı Yeniacun ise, "Sağlıklı bir gelecek için pedal çevirerek, geleceğe doğru hep beraber yol alacağız" dedi.
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Sağlık için pedal çevirdiler
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