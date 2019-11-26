Şehrazat son kez sahnede

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ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), Nikolay Rimsky Korsakov'un tek perdelik Şehrazat bale süitini, iki perdelik büyük bir bale eserine dönüştürdü. Librettosu ile koreografisi Armağan Davran'a ait olan 'Şehrazat' balesinin 28 Kasım Perşembe saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde bu sezon son kez sahnelenecek.Şehrazat balesinde 'Behram' rolünde Tolga Burçak, 'Zühre' rolünde Müge Ünal, 'Zahara' rolünde ise Iaroslava Volkova dans ediyor. Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan'ın yöneteceği eserin başkemancısı ise Sibel Aydın. Doğu masallarının motiflerinin kullanıldığı balenin, kostüm tasarımı Gazal Erten, dekor tasarımı ise Savaş Camgöz imzasını taşıyor. Son temsilde Bolşoy tarihinde başrol üstlenen ilk yabancı 'Prima Balerin' olan Meriç Sümen ve Fransız Devlet Balesi tarihinde statü değiştirilerek kabul edilen ilk yabancı balet olan Tan Sağtürk de izleyiciler arasında yer alacak.