Siyah önlükle 32 yıllık vefa

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Çanakçı İlkokulunda 1982-1987 yıllarında eğitim gören 7 kişi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla o yıllarda kendilerine öğretmenlik yapan iki eğitimciye ziyarette bulundu.Aralarında öğretmen, ziraat mühendisi, iş adamı da olan arkadaşların özel diktirdikleri, o yıllarda öğrenciler tarafından giyilen siyah önlük ve beyaz yakayla gerçekleştirdikleri ziyaret duygusal anlara sahne oldu. Emekli öğretmen Fettah Kabadayı, 32 yıl önce eğitim verdiği ilkokul öğrencilerini siyah önlük ve beyaz yakayla karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Öğrencileriyle okul yıllarını hatırlayan Kabadayı, öğretmenlik hayatı ve sonrasında ilk defa böyle anlamlı ve farklı bir sürprizle karşılaştığını ve mutlu olduğunu söyledi.80 yaşındaki emekli öğretmen Ali Demir ise siyah önlükleriyle ziyaretine gelen öğrencilerini görmesi üzerine duygusal anlar yaşadı. Okul yıllarındaki öğrencilerinin vefasından dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Demir, yıllar geçse de öğrencileri ve aileleriyle görüşmeye devam ettiğini söyledi. Demir, "Siyah önlük giymeleri, beyaz yaka takmaları apayrı bir güzellik verdi. Bana öğretmenlik yıllarımı hatırlattı" dedi.