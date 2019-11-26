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Siyah önlükle 32 yıllık vefa

Kumluca’da 7 arkadaş, ilkokul öğretmenlerini, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ziyaret etti. Arkadaşlar, ziyarete 32 yıl önceyi hatırlayıp siyah önlük giyip, beyaz yaka takarak gitti

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Siyah önlükle 32 yıllık vefa
Antalya'nın Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Çanakçı İlkokulunda 1982-1987 yıllarında eğitim gören 7 kişi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla o yıllarda kendilerine öğretmenlik yapan iki eğitimciye ziyarette bulundu.

ŞAŞKINLIK YAŞADILAR
Aralarında öğretmen, ziraat mühendisi, iş adamı da olan arkadaşların özel diktirdikleri, o yıllarda öğrenciler tarafından giyilen siyah önlük ve beyaz yakayla gerçekleştirdikleri ziyaret duygusal anlara sahne oldu. Emekli öğretmen Fettah Kabadayı, 32 yıl önce eğitim verdiği ilkokul öğrencilerini siyah önlük ve beyaz yakayla karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Öğrencileriyle okul yıllarını hatırlayan Kabadayı, öğretmenlik hayatı ve sonrasında ilk defa böyle anlamlı ve farklı bir sürprizle karşılaştığını ve mutlu olduğunu söyledi.

ALİ ÖĞRETMEN DUYGULANDI
80 yaşındaki emekli öğretmen Ali Demir ise siyah önlükleriyle ziyaretine gelen öğrencilerini görmesi üzerine duygusal anlar yaşadı. Okul yıllarındaki öğrencilerinin vefasından dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Demir, yıllar geçse de öğrencileri ve aileleriyle görüşmeye devam ettiğini söyledi. Demir, "Siyah önlük giymeleri, beyaz yaka takmaları apayrı bir güzellik verdi. Bana öğretmenlik yıllarımı hatırlattı" dedi.

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Siyah önlükle 32 yıllık vefa
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