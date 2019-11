Her hafta bir üründe denetim

BUGÜN NELER OLDU

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca açıklanan 'ürün bazlı' gıda kontrolleri kapsamında Antalya'da da denetimler başladı. İlk olarak Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) et ve et ürünleri işletmeleri denetlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, işletmelerdeki ürünlerden numune alarak, fiziki kontrollerini yaptı. Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, bir hafta boyunca her gün farklı ürün grubuna yönelik yapılacağını söyledi.Antalya'nın bir turizm kenti olduğunun altını çizen Özen, "Şu ana kadar yapılan denetimlerde hiçbir olumsuzluk görmedik. Bu sevindirici bir durum" dedi. 19 ilçede rutin denetimlerin de devam ettiğini vurgulayan Özen, gıda denetimleri kapsamında geçen yıl Antalya'da yaklaşık 28 bin 500 işletmeye 42 bin denetim gerçekleştirdiklerine işaret etti. Özen, "Bu yıl hedefimiz 45 bin denetim yapmak" diye konuştu.