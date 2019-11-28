12 yaşında büyük sorumluluk

BUGÜN NELER OLDU

ULUSLARARASI keman yarışmalarında birincilikleriyle Türkiye'yi gururlandıran 12 yaşındaki Elif Eroğlu, Başkent Oda Orkestrası'nın 55'inci yıl dönümünde solist olarak sahneye çıkacak. Türkiye'nin en uzun soluklu amatör orkestrası olan Başkent Oda Orkestrası'nın konseri, 1 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleşecek.Konyaaltı Hurma Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi olan Elif Eroğlu, 2 yılda Türkiye'ye kazandırdığı 6 uluslararası birincilikle Antalya'nın göğsünü kabarttı. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı öğrencisi olan Eroğlu, Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim Keman Konçertoları ile Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1 ve 3 numaralı Divertimento'ları seslendirilecek. Şerif Can Ünverin yöneteceği konserde Eroğlu'na Derin Şensoy eşlik edecek.