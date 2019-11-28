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4’üncü yıl kutlaması

’nın ilk, Türkiye’nin ise ikinci sanal müzesi olan Antalya Kadın Müzesi 4’üncü kuruluş yılını kutladı. Kutlamada yöresel yemekler ikram edildi

Giriş Tarihi: 28.11.2019
4’üncü yıl kutlaması
Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) çatısı altında yer alan Antalya Kadın Müzesi'nin 4'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı. Yıldönümü kutlamalarına ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Kadın Müzesi Danışma Kurulu Üyeleri Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Manavoğlu, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu da katıldı.

İLK DİJİTAL MÜZE
ETKINLIKTE Antalya'nın meşhur 'Yelken tarhanası' ve 'Hibeş' ikram edildi. Yeliz Gül Ege, 2015 yılında kurulan Antalya Kadın Müzesi'nin, Antalya'nın ilk, Türkiye'nin ise ikinci sanal kadın müzesi olduğunu vurguladı. Antalya'ya kazandırılan sanal müzeyle dijital çağa ayak uydurduklarını belirten Ege, "Yeniliklerle gelecek nesillere ilkleri başarmış olan kadınları anlatmayı misyon edindik" diye konuştu. Kutlama Yanındayız Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger'in sunumu ile devam etti.
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4’üncü yıl kutlaması
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