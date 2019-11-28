Bizi kesmez

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'de 12 haftada aldıkları 19 puanla yetinmeyeceklerini açıkladı. Bulut, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe maçını futbolcularla değerlendirdiklerini söyledi. Maçta neleri eksik yaptıklarını, nerelerde kendilerini iyileştirmeleri gerektiğini futbolcularla konuştuklarını aktaran Bulut, hataları azaltıp oynayacakları Ankaragücü maçında doğruları yaparak üç puanı düşündüklerini dile getirdi. Takım olarak sorunu çözeceklerini belirten Bulut, "Nasıl ilk haftalarda 4 galibiyeti üst üste aldıysak, iyi oyun oynadıysak, bundan sonra da birlikte hareket edip maçları kazanmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Transfer konusuna da değinen Bulut,cevabını verdi.Bulut, "Şu an yakaladığımız 19 puan var. Bu iyi bir durum. Lige çıktığından bu yana ligin ilk yarısını hep 18 puanda kapatan bir Alanyaspor vardı. Biz şu an 12. haftadayız ve 19 puandayız. Alanyaspor en iyi sezonunu yaşıyor ama bu yeterli mi, yeterli değil. 19 puanda kalmamamız lazım. Bunu ilk yarının bitimine kadar daha üst sıralara çıkarmak istiyoruz. İnşallah bunu önümüzdeki 5 hafta içinde daha iyi yerlere getiririz" diye konuştu.Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor'un Yunan savunma oyuncusu Georgios Tzavellas'ın 32. yaş gününü pasta keserek kutladı. Alanyaspor'un logosu olan pastanın mumlarını üfleyen Tzavellas'i ilk kutlayan hocası oldu.