Mahallelinin baz zaferi

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ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesine bağlı Pazarcı Mahallesi'nde, yaklaşık bir ay önce yapımına başlanan baz istasyonuna mahalle sakinleri itiraz etti. Sosyal medya üzerinden de tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri, çevresinde anaokulu, spor kompleksi ve çok sayıda sitenin bulunduğu baz istasyonunun iptali için yüzlerce imza topladı. Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderilen imzaların ardından mahalle sakinleri hukuk mücadelesine başladı.Mahallelinin günler süren eylemi ve hukuk mücadelesi başarıya ulaştı. Zabıta ekipleri, tutanak tutarak baz istasyonunu mühürledi. Mahalle sakinleri de alkışlarıyla zabıtaya destek oldu. Avukat Onur Demir, "Bu yapı yasaya aykırıdır. Bundan sonra yıkım için ek bir süre verilecek. Belediyenin usul işlemleri var. Yıkılmadığı takdirde belediye kendisi gelip bu yıkım işleminini gerçekleştirecek" diye konuştu.