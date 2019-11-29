Makairu Türkiye için oynar

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ANTALYASPOR Futbol Direktörü Sedat Karabük, Mukairu'nun 2-3 sene daha takımda kalması gerektiğini açıkladı. Mukairu'nun çok iyi bir gelişme dönemi geçirdiğini söyleyen Karabük, "Ben de bu kadar takım için önemli olacağını düşünmemiştim. Takım içerisinde de kendisini sevdirdi. İlerleyen dönemde çok iyi bir futbolcu olacak. Antalyaspor'a önemli bonservis getirisi sağlayacaktır ama bence en az 2-3 sene bizimle kalmalı" dedi.MUKAIRU'NUN Türkçe konuşmaya başladığını belirten Karabük, "Türk Milli Takımı'nda oynamayı da kabul eder. U21 Milli Takım'da 2 sene daha oynayabilir. Genç olduğu için özel bir statü ile davet edilebilir mi bilemiyorum. Ancak böyle bir şey düşünülüyorsa hemen yapılmalı. 4-5 sene beklersek, Nijerya Milli Takımı'nın da dikkatini çeker ve onlardan davet gelebilir" diye konuştu.