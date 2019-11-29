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Nazım’dan 3 yıllık imza

Giriş Tarihi: 29.11.2019
Nazım’dan 3 yıllık imza
Antalyaspor, 2017 yılında renklerine bağladığı ve sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak 25 yaşındaki Nazım Sangare ile yeni sözleşmeye imza attı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı anılan Nazım Sangare, kulübünde kalmaya karar verdi. IKI YILDA KENDINI GÖSTERDI
Kırmızı-beyazlılar özellikle sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak ve birçok kulübün listesine giren A Milli futbolcusu Nazım Sangare ile 3 yıllık imza atarak dikkat çekti. 2017 yılında Almanya 3. Lig ekiplerinden Osnabrück'ten transfer edilen Nazım Sangare, 67 kez kırmızı-beyazlılarla sahaya çıkarken, en çok formasını giydiği takım da Antalyaspor oldu. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol 5 de asistlik performansla skora katkı sağladı.
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Nazım’dan 3 yıllık imza
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