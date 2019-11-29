Nazım’dan 3 yıllık imza

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Antalyaspor, 2017 yılında renklerine bağladığı ve sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacakGalatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı anılan Nazım Sangare, kulübünde kalmaya karar verdi. IKI YILDA KENDINI GÖSTERDIKırmızı-beyazlılar özellikle sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak ve birçok kulübün listesine giren A Milli futbolcusu Nazım Sangare ile 3 yıllık imza atarak dikkat çekti.Nazım Sangare, 67 kez kırmızı-beyazlılarla sahaya çıkarken, en çok formasını giydiği takım da Antalyaspor oldu.