Yüzme bilmeyen kimse kalmasın

BUGÜN NELER OLDU

aşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'nın sonuna kadar yaklaşık yüz bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedeflenenprojesi Isparta'da da hayata geçiriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ve öğrencilerin Beden Eğitimi ve Oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmelerini amaçlayanprojesi Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu'nda sürüyor.Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörleri tarafındanIsparta'da start alan proje çalışmasını yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi için hayata geçirilen bu projede tüm ilkokul 3 ve 4. sınıflarda eğitim gören yaklaşık bin 500 öğrencinin yüzme eğitimi alacağını söyledi.Gevrek,diye konuştu.