Çarpma hızı 91 çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'da üniversiteli İrem Su Akkaya'nın (19) bulunduğu araca çarparak, ölümüne neden olan sürücü uzman çavuş Emre Esmer'in yargılanmasına devam edildi. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Esmer'in 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırması sonrası her iki taraf kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde bugün görülen duruşmada, kaza yerinde yeniden yapılan keşif raporu açıklandı.Mahkemeye sunulan keşif raporunda, Esmer'in kullandığı otomobilin kazadan hemen önce aracın hızını 80'den 91 kilometreye çıkardığının belirlendiği kaydedildi. Önceki raporda aracın hızı 72 kilometre olarak belirlenmişti. Emre Esmer, mahkemede aracı sollamak için hızını artırdığını söyledi. Akkaya ailesinin avukatı ise sanığın hız sınırını yüzde 80 oranında aştığını belirterek, "Sanığın kırmızı ışığa ve kavşağa gelirken de hızını yavaşlatmadığı, bunun aksine hızını artırdığı tespit edilmiştir" diye konuştu. Esmer'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.Duruşma sonunda Burdur MAKÜ Öğrenci Toplulukları ile taraftar grupları üzerinde 'İrem Su İçin Adalet' yazılı pankart açtı. Anne Leyla ve baba Halil Akkaya da dava süreciyle ilgili bilgi verdi. Leyla Akkaya, "Kızımı kaybedeli 8,5 ay oldu. Kolu kanadı koparılmış kuşa döndük, havada kaldık" dedi. Halil Akkaya ise önceki bilirkişi raporunun yanlış olduğunun mahkemede kabul edildiğini vurgulayarak, "Adalet er veya geç tecelli edecektir" diye konuştu. Daha sonra İrem Su Akkaya'nın sevdiği lokumdan, ailesi tarafından duruşmayı izlemeye gelenlere dağıtıldı. Kaza, 13 Mart'ta Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda yaşanmıştı. 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kazada Emre Esmer'in 1.92 promil alkollü olduğu ve kaza anında kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilmişti.