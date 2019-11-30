Duyun bizim sesimizi

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Antalya'da kas hastası (DMD) çocuklar, hastalık konusunda farkındalık yaratmak için ses yarışması düzenledi. Antalya'nın Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen O Ses DMD adlı etkinliğe keman sanatçısı Hakan Gökmen ile gitarist Özkan Karaeroğlu da destek verdi.DMD hastası oğlu olan DMD Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Günel, yarışmanın çocuklardan çıktığını belirtti. Günel, çocukların etkinlik ile hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak istediklerini anlattı. Etkinlikte, papyonu, şapkası ve pantolon askısıyla sahneye çıkan yarışmacı Doruk Berk Dindar, 5 kişiden oluşan jürinin akülü tekerlekli sandalyeleriyle dönüşünü heyecanla bekledi. Ağabeyi DMD hastası olan Tuvana ve kuzeni İpek ise DMD hastası çocuklara destek için düet yaptı.YARIŞMADA jüri üyesi olan DMD hastası Mehmet Günel (16) seslerini duyurmak istediklerini söyledi. Aynı yaştaki Ercan Kuruca ise kendilerine iyi davranılmasını isteyerek, "Bize uzaylıymışız, yaratıkmışız gibi bakıyorlar" diye konuştu.Tugay Tokat (21) ise DMD'li çocuklar için moralin çok önemli olduğunu belirterek, "Birçok DMD hastası okula gidemiyor. Oysa onlar da okula gitmek istiyor" dedi.