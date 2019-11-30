Juve’den Mukairu’ya kanca

Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Paul Mukairu için İtalyan medyasından büyük bir iddia ortaya atıldı. Habere göre; 19 yaşındaki futbolcu, İtalyan devi Juventus'a önerildi. Bu sezon Antalyaspor formasıyla 2 gol kaydeden Nijeryalı futbolcunun, bir dönem İnter'in formasını giyen Samuel Eto'o'nun eski takımında yer aldığına dikkat çekilirken,
Mukairu'nun bir dönem Hollanda ekibi Herenveen forması giyen Hamdi Akujobi'nin kuzeni olduğu belirtildi.
LİGDE 2 GOLÜ VAR
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor U19 Takımı'nın formasını giyen Paul Mukairu, 8 maçta 8 gol ve 7 asistlik performans göstererek 5 yıllık anlaşmayı kaptı.
Bu sezon Süper Lig'de de dikkat çeken bir performans sergileyen siyahi futbolcu, 721 dakika sahada kalarak 2 kez gol sevinci yaşadı.
ANTALYA'DA MORALLER YERINDE
YARIN
deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Antalyaspor'da hazırlıklar devam etti. Antrenmana gelen Serdar Özkan'ın kızı Esila futbolcuların neşe kaynağı oldu. Akşam antrenmanından sonra yöneticilerden Berkay Bahar, kulüp genel menajeri Servet Çavuşoğlu, kulüp genel müdürü Adem Kart, teknik heyet ve destek ekibinin karma oluşturduğu iki takım minyatür kale maç yaptı.
15'er dakikalık iki devre halinde oynanan maç 7-7 beraberlikle sona erdi.