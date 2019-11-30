Juve’den Mukairu’ya kanca

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Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Paul Mukairu için İtalyan medyasından büyük bir iddia ortaya atıldı. Habere göre;Mukairu'nun bir dönem Hollanda ekibi Herenveen forması giyen Hamdi Akujobi'nin kuzeni olduğu belirtildi.Geçtiğimiz sezon Antalyaspor U19 Takımı'nın formasını giyen Paul Mukairu,Bu sezon Süper Lig'de de dikkat çeken bir performans sergileyen siyahi futbolcu,deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Antalyaspor'da hazırlıklar devam etti. Antrenmana gelen15'er dakikalık iki devre halinde oynanan maç 7-7 beraberlikle sona erdi.