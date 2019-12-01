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2 bin polisle huzur aradık

’da 2 bine yakın polis ve jandarmanın katıldığı ‘’ uygulaması yapıldı. 21 bin 840 kişi sorgulandı. Aranan 54 kişi yakalandı. 3.5 saatte 147 bin lira ceza yazıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 1.12.2019
2 bin polisle huzur aradık
ANTALYA ve 19 ilçesinde helikopter destekli 'Huzur Akdeniz' asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Önceki akyam saat 21.30'da başlayıp gece 01.00'da sona eren uygulamaya, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme müdürlüklerine bağlı bin 438 polis, İl Jandarma Komutanlığından 441 ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 59 olmak üzere toplam bin 938 personel katıldı.

DİDİK DİDİK ARANDILAR
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, belirlenen uygulama noktalarında araçlar durdurularak sorgulandı, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçları kontrol edildi. Uygulama kapsamında 103'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 bin 840 kişi sorgulanırken, aranan 54 kişi yakalandı.

3.5 SAATTE 147 BİN LİRA
Yapılan denetimlerde bir ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişekler, tabanca şarjörü, bir av tüfeği ve yine bir tane teleskopik jop ele geçirildi. 3 bin 716 aracın denetlendiği uygulamada sürücülere 147 bin 822 TL para cezası kesildi.
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2 bin polisle huzur aradık
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