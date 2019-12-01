Alanya farklı döndü

Liderliği kaybeden ve haftalardır 3 puan yüzü göremeyen Aytemiz Alanyaspor'un geri dönüşü muhteşem oldu. Ligin 13. haftasında Ankaragücü'nü evinde ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmayı 5-0 kazandı. 1. dakikada sol kanattan bindiren Campos'un pasıyla buluşan Bakasetas, ceza sahası dışında kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Korcan Çelikay'ın çıkardığı topu Ankaragücü defansı kornere attı.
16. dakikada Efecan Karaca topu kontrol etti. Bu futbolcunun içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Bakasetas çok sert vurdu. Rakibe çarpan top filelerle buluştu: 1-0. 24. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı.
Ankaragücü, yarı sahasından çıkmak isterken Alanyasporlu futbolcu Baiano topu kaptı. Bu futbolcunun pasında kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kalan Djalma Campos, meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi: 2-0.
5 DAKİKA UZATMAYI GÖRÜNCE
51'de sol kanattan gelişen atakta Nsakala, topu öndirekte bulunan Bammou'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuramadığı topu takip eden Baiano ceza sahasındaki Bakasetas'ı çıkardı. Yunan oyuncunun vuruşunda top Ankaragücü oyuncusu Pazdan'dan döndü. 85. dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkardı.
Sağ kantatan Onur Bulut ceza sahasına yaptığı ortayı Djalma Campos Bakasetas'a indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vurduğu top ağlarla buluştu: 3-0. 4. hakemin 5 dakikayı göstermesiyle Alanyaspor farkı çıkardı.
90+3. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Siopis ön direğe doğru topu çıkardı. Campos kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0. 90+5'te Umut Güneş'in defansın arkasına atıltığı pasa hareketlenen Campos kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Campos maçtaki 3. golünü attı: 5-0. Karşılaşma, Alanyaspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.