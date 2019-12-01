Alanya farklı döndü

BUGÜN NELER OLDU

Liderliği kaybeden ve haftalardır 3 puan yüzü göremeyen Aytemiz Alanyaspor'un geri dönüşü muhteşem oldu. Ligin 13. haftasında Ankaragücü'nü evinde ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmayı 5-0 kazandı.16. dakikada Efecan Karaca topu kontrol etti. Bu futbolcunun içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Bakasetas çok sert vurdu. Rakibe çarpan top filelerle buluştu: 1-0.Ankaragücü, yarı sahasından çıkmak isterken Alanyasporlu futbolcu Baiano topu kaptı. Bu futbolcunun pasında kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kalan Djalma Campos, meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi: 2-0.51'de sol kanattan gelişen atakta Nsakala, topu öndirekte bulunan Bammou'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuramadığı topu takip eden Baiano ceza sahasındaki Bakasetas'ı çıkardı. Yunan oyuncunun vuruşunda top Ankaragücü oyuncusu Pazdan'dan döndü.Sağ kantatan Onur Bulut ceza sahasına yaptığı ortayı Djalma Campos90+3. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Siopis ön direğe doğru topu çıkardı. Campos kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0. 90+5'te Umut Güneş'in defansın arkasına atıltığı pasa hareketlenen Campos kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Campos maçtaki 3. golünü attı: 5-0. Karşılaşma, Alanyaspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.