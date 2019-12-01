Sahili kirlettik

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Antalya'nın Aksu ilçesinde Kumköy sahilinde yazın kurdukları çardaklarda ücretsiz tatil yapan vatandaşlar, kış sezonunda geriye çöp yığınları bıraktı. Çevre köylerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşların bıraktığı hurdalar çevre katliamına yol açtı. Tatil sezonunda 500 ailenin yaşadığı çardaklardan geriye kalan manzara turizme de darbe vurdu. Sahilde gezinti yapan turistler manzaradan hiç hoşnut olmuyor.Terk edilmiş bir kasayı andıran Kumköy sahilinin ne kadar gelişi güzel ve hoyratça kullanıldığı ortaya çıkan görüntülerle bir kez daha anlaşıldı. Bölge halkı yaşanan çevre kirliliğinden rahatsız olduklarını söyledi. Vatandaşlar, "Denize sıfır oba ve çardaklardan geriye çöp yığınları kaldık Virane görüntüsü turizme ve bize zarar veriyor. Çünkü burası tam bir pislik yuvası oldu" dedi