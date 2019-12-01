Sıfır atık desteği

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ANTALYAKepez Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde cumhurbaşkanlığı külliyesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'ni desteklemeye devam ediyor. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılmasını amaçlayan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında çevreci çalışmalar yürüten Kepez Belediyesi tarafından 'Sıfır Atık Tanıtım Toplantı'sı düzenlendi.Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Hakan Tütüncü, sıfır atık projesi kapsamında belediye olarak yapılan çevreci çalışmaları anlattı. Bir süredir geri dönüşüm konusunda çok önemli bir projeyi devletin çok farklı bir konsept içerisinde tek çatı altında topladığını hatırlatan Tütüncü, "Bu projenin en önemli yanı Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde devam eden 'Sıfır Atık Projesi'. Bu proje çevreci bir anlayışla oluşturulan çok özel bir yaklaşım bütünü" dedi. Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasını 'Sıfır Atık Projesi'ne destek verenlere ve çevreci çalışmalara destek veren Erensan Geri Dönüşüm, Opsis Kompost Firması ve DEHA Biodizel Geri Dönüşüm ile Tabiat Geri Dönüşüm firmalarına çevreci çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verdi.