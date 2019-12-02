Diplomasi zirvesi geliyor

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Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, AK Parti'nin kongre sürecine değindi. Çavuşoğlu, bu süreçte istişareler yapılmasının ve kongre sürecine ortak akılla gidilmesinin, partinin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.Kongrenin bir yenilenme olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Yenilenmeyle beraber teşkilatlarımız gelecek hedeflere ulaşmak için çalışır. Her bir kongre vefa için bir sınavdır. Görev alacaklar ve devam etmeyecekler var. Bu bir değişimdir, değişim kaçınılmazdır. Bu değişimi yaparken görevi bırakan arkadaşlara vefa göstermek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.Çavuşoğlu, Antalya programında önemli bir de müjde verdi. Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Antalya'nın dünyada itibarını artırmak için çalışıyoruz. Birçok zirveyi, etkinliği Antalya'da gerçekleştiriyoruz. Gelecek sene mart ayında ilk defa Türkiye'de ve Antalya'da Diploması Forumu'nu başlatıyoruz. Davos nasıl varsa, gelecek sene mart ayından itibaren tüm dünya liderlerini, bakanları, akademisyenleri, aydınları Antalya'da bir araya getirip dünyanın geleceğine katkı sunacağız" diye konuştu. Çavuşoğlu, zirvenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını söyledi.