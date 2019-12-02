Rixos’ta 20’nci yıl kutlaması

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BUGÜN NELER OLDU

Hotels'in 20'nci yılı, Rixos Premium Belek'te düzenlenen gala gecesiyle kutlandı. Geceye, 20 ülkeden 300 tur operatörü ve seyahat acentesinin üst düzey yöneticileri, iş insanları ile 10 yıl ve üstü tatillerinde Rixos Hotels'i tercih eden davetliler katıldı. 20'nci yıl galasında İstanbul Senfoni Orkestrası ve DJ Mert Hakan sahneye çıktı.Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Antalya'da 20 yıl önce küçük bir serüvenle yola çıktıklarını, bugün çok önemli bir dünya markası olma yolunda yürüdüklerini kaydetti. Gala gecesinde, 10 yıldan fazla süredir tatillerini Rixos otellerinde geçiren Başkurdistan Cumhuriyeti'nden Tatiana Sologub, Fettah Tamince'ye ülkesine ait geleneksel kıyafet hediye etti. Fettah Tamince, kıyafeti sahnede giyerek teşekkür etti.