Vatandaşın koku isyanı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Burdur yolu üzerindeki Çıplaklı bölgesinde yer alan TOKİ konutlarında oturan vatandaşlar, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bazı tesislerin bacasından çıkan gazlar nedeniyle nefes alamaz duruma geldi. Fabrika bacalarından LPG'ye benzer bir koku yayılırken, özellikle kış aylarında kokunun etkisini daha çok gösterdiği belirtildi.Rüzgarlı günlerde evlerinin içine kadar giren kirli hava nedeniyle kapıpencere açamadıklarını söyleyen vatandaşlar, bölgede nefes hastalıkları başta olmak üzere sağlık sorunlarının arttığını ifade etti. Hava kirliliği nedeniyle yaşanılamaz hale gelen 6 bin kişinin yaşadığı konutlarda oturan vatandaşlar, acil çözüm bekleniyor.2009 yılında yapılan TOKİ konutlarında yaşanan sıkıntı yıllardır giderilemiyor. Sanayi bölgesindeki fabrikaların gelişi güzel saldıkları gaz ve atıkları vatandaşların sağlıklarını tehlikeye atıyor. Özellikle fabrikaların gece vaktinde gaz salmaları nedeniyle uykudan uyanmak zorunda kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, bu soruna köklü bir çözüm istiyor. Fabrika bacalarına yerleştirilen filtrenin 3 ayda bir değişmesi gerektiğini hatırlatan vatandaşlar işletmelerin bunu değiştirmediğini iddia etti. Ayrıca sanayi içerisinde bulunan kimya firmalarının kaçak yollardan arıtma giderlerine kimyasal suları boşalttığını söyleyen vatandaşlar, insan sağlığının hiçe sayıldığını belirtti.Hava kirliliğinin yanı sıra TOKİ 2'nci etap evlerinde toplam 15 bloğun tuvalet ve mutfak akarının gittiği yanı başlarında duran fosseptik kuyusundan rahatsız olan vatandaşlar sağlıklarının riskte olduğunu belirterek isyan etti. Sitenin hemen yanı başında bulunan kuyu haşere ve sineklere yuva olurken, vatandaşlar kokunun banyo ve tuvaletlerinden çıktığını söyledi. Toplamda 450 hanenin yaşadığı 2'nci etap TOKİ'lerde vatandaşlar altyapı olmamasından şikayet ediyor.TOKİ 2'nci etap Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Torun, tuvalet giderinin ilkel şartlarda olduğunu söyledi. Torun, giderin biraz ilerideki ASAT'ın merkezi giderine bağlanması için defalarca müracaatta bulunduklarını fakat bir çözüm üretilmediğini söyledi. Torun, "Bu ilkel kuyuda biriken gideri merkezi gidere aktarmak için 2 tane motor bağladık. Sürekli tıkanıyor. Aylık bin lira elektrik faturası ödüyoruz. Sivrisineklerden evimizin içinde duramıyoruz" dedi. Zehirli gazlar ve fosseptik kokusu nedeniyle her gün ölüme bir adım daha yaklaştıklarını ifade eden vatandaşlar siyasilerden çözüm istedi.Özellikle akşam vakitlerinde doğalgaz gibi bir gaz kokusu mahallemizin içine nüfus ediyor. Bu koku nefes almamız nedeniyle ciğerlerimize doluyor.6 bini resmi 4 bini ise kayıt dışı olan toplamda 10 bin kişinin yaşadığı TOKİ'de kimyasal kokular bizi çok rahatsız ediyor. Yıllardır süren bu soruna köklü bir çözüm istiyoruz. Bu koku nedeniyle zehirlenenler oluyor. İnsanlar her geçen gün ölüme gidiyor.Özellikle foseptik alt yapı sorunu ve hava kirliliği için yetkililerden biran önce çözüm bekliyoruz. Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz.Bu zehirli koku nedeniyle nefes hastalığı yaşıyorum. Hastaneye yatarak tedavi gördüm.: Özellikle rüzgarlı günlerde oturma odasına kadar koku giriyor. Kimya fabrikaları kimyasal atıklarını kaçak olarak kanalizasyona pompalıyor. Bacalardaki filtreler yeteri kadar denetlenmiyor.