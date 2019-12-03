Başarıya engel yok

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Antalya'da doğuştan görme engelli 17 yaşındaki Mert Yakıştır, 3 yıl önce gitmeye başladığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde en bilgisayar yazılımı yapmayı öğrendi. Mert, gönül gözüyle gönüllü olarak ders vermeye başladı.İçine kapanık bir yapısı olduğunu ve kolay kolay dışarı çıkmadığını söyleyen Yakıştır, öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine kayıt yaptırdığı gençlik merkezi sayesinde hayatının değiştiğini söyledi. Haftanın hemen her gününü merkezde geçiren Mert Yakıştır, en büyük hayali olan bilgisayar yazılımcısı olma hedefine bir adım daha yaklaştı. Gençlik merkezine kayıt yaptıktan sonra kodlama ve inovasyon atölyesinde kurslara başlayan görme engeli genç, kısa sürede yeteneğini göstererek Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Kod adı 2023 Projesi' kapsamına dahil edildi. Burada da yeteneğini gösteren Mert, Bakanlık tarafından Aksaray'da düzenlenen 'İleri düzey kampına' katıldı.Kısa sürede kodlama ve yazılım alanında kendini geliştiren Yakıştır, arkadaşlarına da ışık oluyor. Bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşan Yakıştır, gönüllü olarak küçük öğrencilere yazılım dersi veriyor. Kendi yaş gurubundan çok daha ileri düzeyde yazılım yeteneğine sahip olduğu belirtilen Mert Yaşıktır'a Gençlik Lideri ve Bilgisayar Mühendisi Tolgahan Yıldırım, destek veriyor. Öğrencisinin çok yetenekli olduğunu ifade eden Yıldırım, "İnsanların görüp yapamadıklarını Mert görmeden yapıyor" dedi. Uluslar arası bir yazılımcı olmayı hedefleyen Mert Yakıştır, yazılım mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin geleneksel olarak gerçekleştirdikleri yazılım şenliklerine katılırken aynı zamanda 'Antalya Google Geliştirici' gurubunun gönüllü olarak koordinatörlüğünü yapıyor. Dünyada görme engelli olarak yazılımla uğraşan sadece 20 kişi olduğunu söyleyen Mert Yakıştır, "Amacım yazılım konusunda çok daha iyi olarak engelli kardeşlerime yazılım öğretmek istiyorum. İleride benim gibi görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yeni bir icat yapmayı hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.GÖRME engelinden dolayı hayata küsmeyerek daha çok azmettiğini belirten Mert Yakıştır, sokakta yürürken araçların altına sıkışan bastonu için bir de icat yaptı. Yaşadığı bu zorluk nedeniyle sensörlü bir baston almak için internetten bulduğu bastonun 3 bin lira olduğunu öğrenen Yakıştır, "Aynı sistemi kendim 100 liraya yaptım. Artık rahatlıkla yürüyebiliyorum" diye konuştu.